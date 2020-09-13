Молодежь голосует

На избирательном участке 2820 города Шумерли сегодня проголосовал Дмитрий Васковский, студент 2 курса Чебоксарского филиала Московского политехнического университета. Он осваивает профессию конструктора-технолога. Дмитрий учился в первой школе, затем – в Шумерлинском политехническом техникуме.

Для 21-летнего молодого человека эти выборы – вторые. В первый раз он вместе со всей страной принимал участие в выборах Президента. Дмитрий не относит себя к политически активной молодёжи, однако принять участие в выборах считает своим гражданским долгом.