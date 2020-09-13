Избиратели Шумерли имеют возможность ознакомиться с выставкой достижений обучающихся отделения адаптивной физкультуры

На УИК № 2816, расположенном в отделении адаптивной физкультуры Центра детского творчества (г. Шумерля, ул. Чайковского, 13), вниманию избирателей оформлена выставка достижений обучающихся отделения адаптивной физкультуры. На экспозиции представлены стенд с фотографиями ребят, достигшими спортивных успехов в разных видах спорта, а также кубки, дипломы и грамоты.

Тренеры-преподаватели особое внимание в работе с детьми с поражением опорно-двигательного аппарата уделяют игре дартс, легкой атлетике и настольным играм.

Юные воспитанники отделения неоднократно становились победителями и призерами на официальных Чемпионатах и первенствах России и Чувашской Республики по спортивной игре дартс и легкой атлетике среди лиц с ПОДА.

Шумерлинские спортсмены-инвалиды регулярно выполняют норматив мастера спорта России, становятся кандидатами в мастера спорта. Несколько ребят зачислены в состав сборной Чувашии по спортивной игре дартс и по легкой атлетике.

О. Дмитриева.