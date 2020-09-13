В Шумерлинском районе на избирательный участок пришла участница строительства Сурского оборонительного рубежа

Многие избиратели почтенного возраста предпочитают голосовать на дому, а 96-летняя жительница села Туваны Мария Николаевна Горланова решила добратьсядо избирательного участка. Туванская долгожительница –участница строительства Сурского оборонительного рубежа. «И окопы рыли, и дрова заготавливали, проживали в землянках, в ужасных условиях. Хотелось бы, чтобы такое больше никогда не повторялось. Сегодня я проголосовала за лучшее будущее», — поделилась труженица тыла.

У Марии Николаевны трое детей – Нина, Геннадий и Валентина. Сегодня она проживает со своей старшей дочерью Ниной, которая переехала к ней с Кавказа, чтобы окружить маму должным вниманием.

Т. Александрова.