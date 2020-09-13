Вокальная группа Саланчикского народного хора выступила перед избирателями

Сегодня, 13 сентября, в основной день голосования, на УИК № 2213 (пос. Саланчик Шумерлинского района) участники Саланчикского народного хора подарили избирателям праздничный концерт, скрасив процедуру голосования выступлением в лучших традициях своего коллектива.

Организатором концерта стал сельский клуб (директор — В. Аршинова). В программе выступления вокальной группы прославленного хора прозвучали народные и современные композиции.

Избиратели от всей души благодарили самодеятельных артистов за доставленное удовольствие и покидали участок с приподнятым настроением.

О. Дмитриева.