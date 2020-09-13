Активность избирателей в Шумерлинском районе повысилась

На 12 часов 13 сентября в Шумерлинском районе на выборах Главы Чувашии проголосовали 4085 избирателей, что составило 52,66 процента от числа избирателей, включенных в списки. Причем активность населения резко возросла.

— Если в пятницу мы насчитали 1533 проголосовавших избирателя, то в субботу их количество увеличилось более чем вдвое – до 3184 человек, — рассказала подробности газете «Вперёд» секретарь Шумерлинской районной ТИК Людмила Саёрова. – Этому способствовала, в том числе, хорошо организованная работа выездных групп в отдаленных и малых населенных пунктах, где нет помещений для голосования. Напомню, таких пунктов у нас в списке более 30. И уже за сегодняшнее утро прирост был почти в 500 человек, явка достигла 47 процентов и продолжает расти. Это свидетельствует и об ответственности наших избирателей, о понимании ими важности данного политического события, которое в конечном итоге определит вектор развития Чувашии на ближайшие годы. Приглашаем тех, кто еще не посетил свои участки для голосования, сделать это в ближайшие часы!

