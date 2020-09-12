102-х летняя жительница Нижней Кумашки приняла участие в голосовании

Сегодня в выборах Главы Чувашской Республики и депутатов районного и поселкового Собраний депутатов приняла участие старейшая жительница Шумерлинского района, труженица тыла Христиния Кирилловна Кириллова, настоящий свидетель и участниксобытий большого периода исторического пути, пройденного нашей страной, республикой, районом.

Родилась Х.К. Кириллова4 марта 1918 года в деревне Абаши Моргаушского района. Своих родителей пожилая женщина не помнит, с малых лет осталась сиротой и воспитывалась старшими братьями, во время войны которых призвали на фронт, и оттуда они уже не вернулись. Христиния Кирилловна в школе не училась, не было возможности — приходилось много работать по хозяйству.

Х.К. Кириллова вышла замуж в поселок Ульяновское Шумерлинского района. Работала на колхозной ферме сначала конюхом, затем поваром. Супруг Андрей Морозов погиб на фронте, и молодая мама осталась одна с тремя детьми. В 1947 году она второй раз вышла замуж, родился еще один ребёнок.

После выхода на пенсию продолжила работать конюхом. Всегда была уважаема среди односельчан.

Христиния Кирилловна похоронила всех четверых детей. Сейчас она живет в семье внука Евгения. Как рассказала сноха Людмила, даже в своем почтенном возрастебабушка любит заниматься рукоделием и обходится без очков.

Старейшая жительница района всегда принимает участие в выборах, в последние годы уже только на дому. Онапо праву является гордостью и достоянием Шумерлинскогорайона.

О. Дмитриева.