Почти 20 процентов избирателей Шумерлинского района проголосовали в пятницу

Более полутора тысяч жителей Шумерлинского района из 7752 внесённых в списки избирателей 11 сентября уже отдали свои голоса на выборах Главы Чувашии и в местные Собрания депутатов. Помимо помещений для голосования члены участковых избиркомов вместе с наблюдателями выезжают в населенные пункты, где нет специальных помещений для голосования и куда проблематично добираться. Как пояснила газете «Вперёд» секретарь Шумерлинской районной территориальной избирательной комиссии Людмила Саёрова, таких пунктов в районе 32. Вчера выездные группы УИКов работали в 18 из них, сегодня в остальных. Благо, погода благоприятствует этому.