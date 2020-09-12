В Шумерлинском районе участник Великой Отечественной войны проголосовал на дому

Сегодня, 12 сентября, в голосовании принял участие участник Великой Отечественной войны, житель поселка Речной Русско-Алгашинского сельского поселения Ермолай Федорович Пахарев. Голосование происходило на дому с соблюдением всех мер безопасности.

«Добраться до избирательного участка самому папе было бы очень сложно, поэтому мы благодарны, что члены избирательной комиссии пришли к нам на дом», — говорит дочь ветерана Татьяна Ермолаевна, которая вот уже 7 лет проживает вместе с ним.

Ермолай Федорович ушел на фронт в 1942 году 18-летним мальчишкой. Два с половиной года он воевал с фашистскими захватчиками на передовой. На фронте был наводчиком артиллерийского орудия. Участвовал в освобождении Ленинграда, был контужен. Награжден орденами и медалями за боевые заслуги.

Сейчас, когда непосредственных участников войны с каждым днем становится все меньше и меньше, мы должны окружить их всесторонним вниманием, в том числе – обеспечить им возможность отдать свой голос на выборах.

Виталий Спиридонов, глава Русско-Алгашинского сельского поселения:

«В нашем поселении работают два избирательных участка — № 2203, расположенный в селе Русские Алгаши, и № 2204, находящийся в Чувашских Алгашах.В Русских Алгашах вчера у нас проголосовали 84 избирателя (27 %). Сегодня ожидаем еще большую явку, так как обычно многие прописанные здесь люди приезжают из Шумерли, Чебоксар и Новочебоксарска, чтобы помочь на выходных своим пожилым родителям. В перспективе ожидаем явку в порядке 80 процентов.

На участке № 2204, где голосуют жители Чувашских Алгашей и поселка Речной, активности пока поменьше – за вчерашний день проголосовали 15 % избирателей, но думаю, к вечеру, после окончания садово-огородных работ люди потянутся. Тем более, сегодня до обеда избирательная комиссия выезжала в поселок Речной. Некоторые люди, в частности, пожилые и имеющие проблемы со здоровьем, выразили желание проголосовать на дому — в Речном таковых на данный момент 12 человек.

Конечно же, мы работаем с соблюдением всех мер безопасности. Средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих растворов у нас достаточно. Перед входом на участок проверяем температуру тела. Организовано дежурство представителей правоохранительных органов».

Т. Александрова.