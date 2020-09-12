В Шумерлинском районе идет второй день голосования

В эти дни шумерлинцы, вместе со всей республикой, выбирают Главу Чувашии и депутатов местных собраний. На 5 избирательный округ Шумерлинского района исполнить свой гражданский долг пришел Георгий Михайлович Хуморов — общественный деятель, депутат Собрания депутатов Шумерлинского района четырёх созывов, староста деревни Шумерли. В течение 20 лет он представлял интересы односельчан на районном уровне и, как никто другой, понимает всю важность происходящих сегодня событий. В этом году в списке кандидатов нет его фамилии.

“Настало время предоставить возможность потрудиться во благо района молодым и энергичным. А мы, ветераны труда, будем всегда рады помочь советом и поделиться опытом, — говорит Георгий Михайлович. – За свою жизнь у меня не было ни одного случая, чтобы я пропустил выборы. Вот и сегодня мы с супругой Галиной Николаевной, с которой мы живем душа в душу вот уже 52 года, пришли на выборы, как на праздник. Я сделал свой выбор в пользу, на мой взгляд, достойного кандидата. В эти три дня каждый житель Чувашии должен проголосовать за будущее родной республики, своего района”.

В Шумерлинском районе работают 24 избирательных участка. Для обеспечения профилактических мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, все избирательные комиссии обеспечены антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты.