В Шумерле 11 сентября явка на выборах составила 12 процентов

В первый день голосования на выборах Главы Чувашии, 11 сентября, на избирательные участки Шумерли пришли 2674 избирателей, еще 305 человек воспользовались своим избирательным правом вне помещений для голосования. Это составляет 12 процентов от числа внесенных в списки избирателей (24707). Как сообщила газете «Вперёд» секретарь Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии Анна Вушнякова, все участковые комиссии работали в штатном режиме, за ходом голосования наблюдают 29 наблюдателей от кандидатов и партий, 7 доверенных лиц кандидатов, 24 наблюдателя от Общественной палаты Чувашской Республики и представители 5 аккредитованных средств массовой информации.