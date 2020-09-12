12 Сен

В Чувашии провокаторы пытаются опорочить чистоту голосования, поскольку им самим эти выборы выиграть не получится

Первые два дня голосования показали, что просто отработать членам участковых избирательных комиссий на выборах не удастся. Среди наблюдателей оказались и провокаторы, с которыми приходится «нянчиться»: то угол съемки не тот, то шариковых ручек не хватает, то копии актов об опечатывании сейф-пакетов по досрочному голосованию оформляются слишком долго – дождаться невозможно.

Причем беспричинные жалобщики свои скандалы фиксируют и распространяют под видом очень важных новостей. Конечно, и ручек на избирательных участках хватает, и снимать наблюдателям никто не запрещает, и документы им предоставляют. Но у провокаторов другая цель – попытаться дискредитировать выборы.

«Исходя из общения с председателями участковых избиркомов, вырисовывается ситуация, что посты и жалобы о нарушениях выкладывают лица, ищущие изъяны в работе комиссий для обозначения большого количества нарушений. Цель – опорочить результаты выборов, поскольку самим эти выборы выиграть не получится. И для этого не нужны знания закона, нужно примерное понимание своих и только своих прав. Поэтому эти обращения чаще всего не подтверждаются. А подтвержденные случаи либо не являются нарушениями, либо имеют признак малозначительности и несущественности. А наша основная задача – обеспечить реализацию избирательных прав, сделав это открыто, законно и эффективно», — комментирует ситуацию консультант ЦИК Чувашии Олег Ефимов.

Источник: чувашинформ.рф. 

Автор записи: anna

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