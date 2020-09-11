Чебоксарец устроил провокацию на избирательном участке

Мотивами мужчины заинтересовались Штаб общественного наблюдения и правоохранители.

Сообщение о нарушении на избирательном участке № 2010 поступило сегодня Штаб общественного наблюдения. Для выяснения ситуации на место выехали представители Штаба. Как рассказала агентству «Чувашинформ» член Общественной палаты Чувашии, президент Адвокатской палаты республики Елена Кузьмина, избиратель, похоже, действовал по ранее намеченному плану. Для участия в голосовании на выборах Главы Чувашской Республики он заранее получил открепительное удостоверение, при этом сохранив за собой право голосовать по месту регистрации на выборах в местное заксобрание.

«Ему ошибочно был выдан бюллетень для выборов Главы республики. Заведомо зная, что он не имеет права голосовать, избиратель поставил на выданном ему бюллетене отметку и опустил его в урну, в которой уже были бюллетени других избирателей. Территориальная комиссия и наблюдатели заметили это, оперативно опечатали урну, составили протокол и поставили другую урну, чтобы не прерывать голосование. Те бюллетени по выборам Главы республики, которые находятся в опечатанной урне, в соответствии с законом будут признаны недействительными», — рассказала член Штаба общественного наблюдения.

По словам представителей участковой комиссии, избиратель сразу после того, как его уличили, устроил конфликт, шумел, скандалил.

«Судя по всему, он был настроен именно на провокацию. Его данные есть, в протоколе они найдут отражение, думаю, в дальнейшем правоохранители дадут оценку его действиям», — заключила Елена Кузьмина.

Напомним, Штаб общественного наблюдения на выборах в онлайн-режиме получает информацию о ходе голосования и возможных нарушениях со всех избирательных участков республики. В составе Штаба и в качестве наблюдателей на местах работают представители двух десятков общественных объединений Чувашии.

Голосование на выборах депутатов местного самоуправления и Главы Чувашии началось сегодня, 11 сентября.

Источник: чувашинформ.рф.