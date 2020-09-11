На избирательном участке № 2809 (Центр детского творчества г. Шумерли) работает выставка «Творчество женщин-шумерлинок». На первом этаже оформлена экспозиция «Куклы в радость». Автор работ — преподаватель ИЗО школы № 3 Елена Князькова. Филигранность, с какой изготовлены куклы, поражает! В основу работ входят в основном природный материал и фоамиран – декоративный пенистый материал, применяемый в рукоделии. Также на выставке представлены работы в стиле оригами и папье-маше, выполненные учащимися школ города — студийцами.

На втором этаже учреждения дополнительного образования избиратели могут ознакомиться с выставкой картин женщин-художников Шумерли. Легкие, воздушные натюрморты и пейзажи Марии Синёвой и Елены Антоновой формируют гармоничную экспозицию, на которой представлены портреты и сказочные полотна.

Ольга Дмитриева.