Супруги Контауровы: «Мы выбираем путь, по которому пойдет республика дальше"

Сегодня, 11 сентября, начались выборы Главы Чувашии и депутатов в органы местного самоуправления. В первый же день голосования на свой избирательный участок пришли и жители города Шумерли супруги Контауровы.

Глава семьи – Петр Николаевич, 35 лет проработал в СУ-8, из них 20 руководил комплексной бригадой. Является Заслуженным строителем Чувашской Республики.

Трудовая деятельность Любови Наумовны связана с организациями города Шумерли.

«Мы ответственно относимся ко всем выборам. Однако результаты нынешнего голосования напрямую коснутся каждого жителя Чувашии. Сегодня мы выбираем будущее нашей республики, путь, по которому она пойдет дальше. Мы сделали свой выбор", — поделились с журналистами Контауровы после голосования.