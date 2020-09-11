Студент впервые в жизни проголосовал на выборах

18-летний Кирилл Воробьев, студент Чебоксарского государственного аграрного университета, сегодня впервые в жизни принял участие в выборах. Кирилл пришел голосовать на участок в своей родной деревне Старое Янашево Яльчикского района, пишет районная газета «Елчĕк ен».

«Зачем ходить на выборы? Для меня ответ прост — необходимо участвовать в жизни своей республики. Когда ты ставишь галочку напротив своего кандидата, то появляется надежда на то, что республику ждут изменения в лучшую сторону. Это ни с чем несравнимое ощущение. Появляется радость, гордость за то, что именно ты делаешь историю», — сказал он.

В участковой избирательной комиссии Кириллу Воробьеву на память об этом важном моменте вручили футболку.

Источник: чувашинформ.рф.