Сергей Старовойтов: «Конкурентные выборы главы региона – это очень смелая стратегия»

Как изменить политическую конфигурацию в одном из самых непростых российских регионов всего за полгода? Возможно ли возрождение реальной политической конкуренции там, где раньше ею и не пахло? Может ли открытость и прозрачность выборов стать индикатором силы для руководителя довольно консервативной республики? За два дня до подведения итогов выборов «НГ» поговорила об этом с генеральным директором федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергеем СТАРОВОЙТОВЫМ.

— Сергей Игоревич, в Чувашии чуть больше полугода назад произошла смена власти: Михаил Игнатьев был отправлен в отставку, на его пост назначен руководитель республиканской организации «Справедливой России» Олег Николаев. Как, на ваш взгляд, после этого изменился политический ландшафт в республике?

— Начнем со смены главы республики. В этот момент перед любым губернатором появляется две задачи. Первая: как удержать социально-экономическую ситуацию и как показать дальнейший рост. Это подразумевает не только прорывные концепции, но и рутинные дела. Важно, чтобы регион при смене власти не заморозили, не оставили без хлеба, социальных пособий и зарплат бюджетников.

А есть задачи политические. Главная — выстроить правильные отношения с местными элитами. Это те факторы, на которые смотрят в администрации Президента, оценивая работу главы. На мой взгляд, Олегу Николаеву удалось сформировать новую систему управления, причем в очень непростой ситуации. За моментом его назначения последовала эпидемия коронавируса. Николаеву немедленно пришлось стать антикризисным менеджером, решать те задачи, с которой справились не все давно работающие губернаторы.

Важно, что Николаев не разрушил систему сдержек и противовесов, существовавшую в регионе. Ситуацию даже укрепил. Политические войны в ландшафте Чувашии при позднем Игнатьеве стали повседневностью. Николаев начал консолидацию политических и экономических группировок на основе их общих интересов для создания комфортной и благоприятной среды. При этом сменил авторитарную модель управления на свою, открытую и надпартийную.

— Почему, на ваш взгляд, Николаев выбрал такой путь?

— Это единственная разумная позиция. Посмотрите на омского Буркова, на хакасского Коновалова, да даже на Фургала. Пост главы региона – лекарство от любых политических предпочтений. Глава настолько погружен в хозяйственные вопросы, что у него на политическую борьбу просто сил и времени нет. Чем занимается Николаев? Он прорабатывает форматы социальной поддержки для разных слоев населения. Представьте, какой вызов он получил сразу после назначения. Вас посылают руководить регионом, где и ковид, и политические скандалы, и низкое качество жизни.

Основной инструмент Николаева, постепенно становящийся мейнстримом — это использование социальных технологий. Такие главы регионов сами что-то придумывают, смотрят опыт соседей и внедряют актуальные в каждом конкретном случае формы социальной поддержки. В Чувашии повестка такая: низкие доходы населения, сокращение числа предприятий, низкая инвестиционная привлекательность, ускорение трудовой миграции на выход. Что делает Николаев? Он сразу дожимает принятие правительством РФ индивидуальной программы развития Чувашии, по которой республика получает 5 миллиардов из федерального бюджета на первоочередные проекты. Параллельно создает Высший экономический совет, включает в него ведущих бизнесменов и предпринимателей и разрабатывает Программу социально-экономического развития. То есть переходит на комплексное решение проблем. Запускает программу дешевой сельской ипотеки, оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям, запускает газификацию. Это — программа «малых добрых дел». Через конкурсы «Управленческая команда» и «Молодые лидеры» начинает формировать под себя новые элиты, которые поведут регион в будущее.

Его нынешний электоральный эксперимент по равному и честному прохождению всех кандидатов даст стратегический результат. Думаю, уже в следующем году, во время выборов в Госдуму. Ему будет легче договариваться. Это уже будет человек, который умеет работать в конкурентной среде. Недаром его ЕР поддержала, «Родина», лидер фракции КПРФ в горсобрании Евсеев в его поддержку высказался, причем против своего однопартийца. Ставка на политическую открытость срабатывает.

— Как изменилась роль доминировавшей в регионе «Единой России» с приходом нового руководителя республики?

— Николаев – не единственный глава региона, который оказался в такой ситуации и был вынужден налаживать отношения с партией власти. Например, губернатору Омской области Александру Буркову пришлось вливаться в похожую систему. Николаев поступил мудро: не стал подчеркивать партийную идентичность, а наоборот, выступил с заявлением о том, что глава региона должен быть вне политики.

— Еще год назад Николаев был одним из лидеров оппозиции, выступавшей против республиканской власти. Сейчас он сам руководит регионом. При этом ЕР, СР и «Родина» заявили о его поддержке, а КПРФ и ЛДПР отошли от конструктивного сотрудничества, уже инициировав ряд конфликтов.

— Ничего удивительного. Кампания по выборам главы идет в конкурентной среде, и это замечательно. Руководство региона продекларировало, что никого на взлете сбивать не будут, всем дадут возможность зарегистрироваться. Если вы посмотрите на избирательный бюллетень, то увидите: кто хотел дойти до выборов, тот дошел. Среди кандидатов – представители сильнейших оппозиционных партий: ЛДПР и КПРФ.

— Насколько соблюдается то, что обещал Николаев - равные возможности для всех, реальная конкуренция на выборах главы республики?

— Доступ к СМИ всем предоставлен в равной степени. Выражать свою позицию, даже ту, которая не нравится власти, они могут. Возможность поддерживать коммуникацию со своим электоральным ядром у них есть. Кандидатам не мешали собрать подписи мунфильтра. На выборах будет работать независимый штаб наблюдателей, создан информцентр с равными возможностями для всех. Я не знаю, что еще можно придумать, чтобы честно конкурировать. Надо понимать: сейчас политическую конфигурацию на выборах определяют губернаторы. Те, кто не умеют работать в конкурентной среде, — выигрывают, убирая конкурентов. Те, кто готовы бороться, мыслят не только тактически, но и завтрашним днем. Они демонстрируют уверенность в себе, силу.

— Для Николаева такой смелый старт, готовность к конкуренции – это разовый всплеск или это может как-то повлиять на будущее республики?

— Следующий год – это выборы в Госдуму, участие в них попытаются принять все партии. Мне кажется, Николаев создает определенный общественно-политический климат внутри региона. Он через конкурентную кампанию, через легитимную победу пытается показать элитам, что он – сильный игрок.

— То есть важна не только победа в первом туре, но и ее признание другими игроками?

— Да. Лидер хочет быть первым среди равных, доказать, что не боится конкуренции. Что он объективно – самый сильный на региональном политическом пространстве. Это интересный замысел, за ним стоит следить.

— Почему?

— Николаев ведь местный. Думаю, он использует особенности местной ментальности, поскольку понимает, что если победит по-другому, то региональные элиты просто его не примут.

Источник: ng.ru.