Необычная возможность представилась сегодня жителям города Шумерли, голосующим на избирательных участках №№ 2810, 2813 и 2814. Они пришли исполнить свой гражданский долг в школу № 3 и получили предложение посетить комнату боевой славы «Сурский оборонительный рубеж".

«Просто здорово, что на нашем участке организовано посещение такого интересного музея», — говорит избирательница Галина Кузьмина. — Мне это очень интересно, ведь моя мама имеет непосредственное отношение к строительству Сурского оборонительного рубежа. В 24-летнем возрасте она с другими женщинами копала окопы, участвовала в заготовке дров для армии, пока папа служил на фронте.

Мы с соседкой, Зоей Васильевной, ходим на выборы каждый раз. Вот и сегодня решили прийти в первый же день голосования. У Зои Васильевны отец тоже фронтовик, ей тоже было очень приятно побывать в музее. Мы рады, что совместили полезное с приятным».



Виталий Ефимов, председатель избирательного участка № 2814 г. Шумерли:

«В первый день голосования мы наблюдаем достаточно большую явку на участке. Люди активно показывают свою гражданскую позицию. Кто-то решил проголосовать с самого утра, перед работой.

Были приложены все усилия, чтобы на участках, расположенных в школе № 3, было уютно и комфортно. В фойе организована выставка живописи, есть возможность посетить музей. Приятную обстановку создает и музыкальное сопровождение.

Конечно же, на участках соблюдаются все меры безопасности: люди проходят во внутрь в защитной маске только после измерения температуры и обработки рук».

Анастасия Суркова, зам. директора по воспитательной работе школы № 3 г. Шумерли, член избирательной комиссии № 2814:

«Всем, кто, приходит к нам на выборы на избирательные участки №№ 2810, 2813 и 2814 мы предлагаем посмотреть комнату боевой славы «Сурский оборонительный рубеж». Костяк экспонатов, находящихся в музее, был собран благодаря бывшему руководителю музея Людмиле Ильиничне Лермонтовой. С воодушевлением данной работой занимается и наш новый руководитель музея Дарья Могулина.

Обязательно нужно отметить труд и достижения участников поискового отряда «Поиск» и их руководителя Виктора Ласс. Они активно участвуют в поисковом движении, выезжают на раскопки, участвуют в захоронении пропавших без вести солдат, и вся их деятельность представлена на фотографиях, украшающих стены комнаты.

В музее можно увидеть составные части военных орудий, снаряды, макет Сурского оборонительного рубежа и др. Особую ценность представляют письма с фронта. Как раз сегодня с одним из избирателей мы открывали и читали одно из них. Невозможно было удержать слезы.

Мы будем рады всем избирателям, изъявившим желание посетить комнату боевой славы в нашей школе».



Т. Александрова.