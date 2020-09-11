Олег Николаев рассказал о планах ремонта дороги в Порецком районе

11 сентября врио Главы Чувашии во время рабочего визита в Порецкий район ответил на ряд вопросов, заданных ему местными жителями. Так, одна из «болевых точек» – участок трассы «Чебоксары-Сурское – Мишуково — Ардатов», которая проходит по территории Семёновского сельского поселения и находится, по словам сельчан, в плачевном состоянии. Протяженность дороги 26,3 км, и все они требуют капитального ремонта. По мнению Олега Николаева, если просто отремонтировать дорожное полотно, то спустя короткое время эта проблема снова появится.

«Эта дорога у нас на контроле. С министерством транспорта Российской Федерации мы договорились о том, что эту дорогу сделаем опорной, т.е. придадим ей промежуточный статус между дорогой республиканского и федерального значения. При таком статусе нам удастся на ремонт привлечь федеральные средства. Но, кроме этого, мы установим на въездах пункты весового контроля для грузового транспорта, чтобы тяжеловесные машины не заезжали туда и не разбивали дорогу», — сказал он.

По информации республиканского Минтранса участок дороги «Чебоксары-Сурское– Мишуково — Ардатов» включен в план дорожных работ на 2021—2022 гг. Согласно проекту дорога будет капитально отремонтирована, а основание полотна будет значительно укреплено, что позволит надолго сохранить трассу в хорошем состоянии.

Источник: чувашинформ.рф