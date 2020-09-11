В Чувашии увеличат финансирование на жилье для многодетных семей и детей-сирот

Врио Главы Чувашии Олег Николаев заявил об этом 11 сентября в ходе рабочей поездки в Алатырский район. Там в поселке Атрать руководитель региона сегодня вручил ключи от индивидуального жилого дома многодетным родителям Валерию и Елене Варава.

Фото: cap.ru

Жилье для многодетных семей, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, предоставляется по договору социального найма. Программа действует с 2006 года. Однако, за 15 лет в Алатырском районе для предоставления многодетным построен всего 31 дом.

«Мы будем ставить задачу строить не два дома в год, а значительно больше. Обязательно на эту тему подумаем. И будем искать возможности, чтобы увеличивать формы поддержки и ускориться»,- заявил Олег Николаев.

При этом позаботятся не только о многодетных семьях, но и о детях-сиротах. Уже на следующий год планируется на 33% увеличить ассигнования из республиканского бюджета для предоставления жилья детям-сиротам.

«Мы ожидаем дополнительной поддержки со стороны федерального бюджета на решение этого вопроса. Поэтому мы заранее закладываем средства в региональной казне. Это позволит быстрее и эффективнее освоить федеральные средства», — пояснил врио Главы Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.