В Чувашии стартовало голосование на выборах Главы республики и депутатов местного самоуправления

В 8 утра 11 сентября в Чувашии открылись 1156 избирательных участков. На стартовой пресс-конференции для СМИ в Едином информационном центре председатель Избиркома Чувашии Александр Цветков, руководитель Центра и главный редактор издания «Правда ПФО» Александр Белов, а также руководитель Штаба общественного наблюдения Дмитрий Донсков рассказали о том, как организовано голосование и наблюдение за ним.

«У нас есть шанс с помощью общественного контроля и контроля прессы сделать процесс голосования и подсчета голосов чище, прозрачнее. Мы должны им воспользоваться», — предварил выступления коллег Александр Белов.

По словам Александра Цветкова, с утра на некоторых избирательных участках образовались небольшие очереди. Председатель Избиркома Чувашии напомнил, что трехдневное голосование было организовано как раз для обеспечения социального дистанцирования и минимизации контактов между людьми.

«В этом году на выборах у нас очень многое происходит с приставкой «впервые». В том числе впервые организован такой информационный центр», — продолжил Александр Цветков. Он также напомнил, что сегодня агитация еще разрешена с некоторыми ограничениями. В частности, полностью запрещена агитация на избирательных участках и в радиусе 50 метров от них. В субботу и воскресенье будут запрещены любые виды агитации.

Участники пресс-конференции напомнили журналистам о том, что происходящее в Едином информационном центре транслируется в прямом эфире. Тут же работает Штаб общественного наблюдения, в который со всей республики будет стекаться оперативная информация от наблюдателей на местах.

«За 20 лет, которые я живу в Чувашии, это первый такой проект. Сегодня всем сторонам процесса выгодно, чтобы процедура голосования была максимально призрачной и честной. На это есть большой внутренний запрос», — признался Дмитрий Донсков.

По его словам, до начала голосования к работе Штаба присоединились два десятка общественных организаций. Подписание соглашений, по словам руководителя Штаба, еще продолжается. Присоединиться к наблюдению можно в любой момент до вечера 13 сентября.

«Соглашения были подписаны с теми, кто наиболее активен и желал включиться в процесс наблюдения», — заключил руководитель Штаба общественного наблюдения.

Источник: чувашинформ.рф.