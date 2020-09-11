Алла Салаева проинспектировала готовность школы № 6 города Шумерли к приему детей

Сегодня, 11 сентября, Шумерлю посетили заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева, министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев и руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежда Луговская. Их визит был связан с контролем ситуации в школе № 6, которая из-за затянувшихся ремонтных работ не смогла принять учащихся в начале нового учебного года.

Напомним, что школа № 6 стала первым пунктом посещения врио Главы Чувашии Олега Николаева в рамках его поездки в Шумерлю 6 сентября. Тогда он ознакомился с ходом работ по программе капитального ремонта здания школы. На тот момент в учреждении уже был завершен ремонт мягкой кровли, заменены системы отопления, водопровода и канализации, на 75 % была выполнена замена оконных блоков.

В ходе ремонтных работ удалось сэкономить и администрацией школы было принято решение обновить и пищеблок. Предполагалось, что к 1 сентября все работы будут завершены, но в силу ряда причин уложиться в срок подрядчику не удалось. Из-за обнаруженных дефектов стяжки ее пришлось полностью демонтировать. А во время производства работ рухнула гипсовая перегородка. В силу этих обстоятельств сроки окончания ремонтных работ существенно затянулись.

Тогда, 6 сентября, Олег Николаев пожелал скорейшего завершения ремонта, чтобы обучающиеся в других школах или находящиеся на дистанционном обучении дети, могли как можно скорее приступить к учебе в стенах родной школы. Представитель подрядчика пообещал, что к 14 сентября ремонт школьной столовой должен завершиться.

Откладывать проверку на последний срок, конечно же, не стоит. Поэтому представители республики приехали на несколько дней раньше – 11 сентября. С первых минут посещения учебного заведения Алла Салаева четко обозначила цель своего визита — оценка готовности учебного заведения к приему детей. На ее прямой вопрос, пойдут ли дети в понедельник в школу, директор Светлана Сазонова ответила весьма обнадеживающе.

Основной вопрос, стоявший на повестке дня, касался пищеблока, поэтому именно туда в сопровождении руководства города и школы и направились гости в первую очередь. Как отметила директор школы, за последние четыре дня, прошедшие с визита Главы Чувашии, в школе была проделана огромная работа по укладке плитки на стены и пол, проведению системы электроосвещения, установке нового оборудования, горячей раздаточной линии. Буквально на днях должны привезти и остальное оборудование, которое было заказано.

Алла Салаева поинтересовалась сроками доставки и установки оставшегося оборудования, оценила отсутствие рисков для возобновления учебного процесса. «Сейчас самое главное — чтобы дети как можно быстрее пошли в школу. За выходные вам предстоит смонтировать до конца кухонное оборудование, проверить вентиляцию, построить систему организации горячего питания. В течение следующей недели вы будете доводить до ума какие-то детали и это правильно — в образовательном учреждении иначе и быть не должно», — подытожила Алла Салаева, отметив, что на текущий момент предполагается, что в понедельник приступят к полноценному образовательному процессу 309 детей среднего и старшего звена.

Конечно же, журналисты не могли не поинтересоваться организацией безопасного учебного процесса, который в условиях распространения коронавирусной инфекции играет ключевую роль. Как заверил министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев, все школы республики, в том числе и 6-я школа г. Шумерли обеспечены всем необходимым оборудованием для бесконтактного измерения температуры, для обеззараживания воздуха. В школах обязательно проводится утренний фильтр, составлены специальные расписания. Министр выразил надежду, что все эти мероприятия позволят обеспечить максимальные барьеры для защиты школьников.

Своим мнением по поводу возникшей ситуации поделилось и руководство города. Глава администрации города Шумерли Валерий Шигашев, подробно рассказав о причинах затянувшегося ремонта, отметил, что, если бы снова пришлось выбирать, стоит ли начинать ремонт пищеблока, рискуя не уложиться в срок, они бы пошли по этому же пути, потому что в итоге закуплено новое оборудование — обновленная столовая того стоит.

Глава города Сергей Яргунин в свою очередь выразил согласие с Аллой Салаевой о том, что в сложившейся ситуации необходимо делать выводы. Главная задача – нужно как можно внимательней прорабатывать проектно-сметную документацию на первоначальном этапе, максимально учитывать все необходимые вещи.

Своеобразное подведение итогов прозвучало из уст руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Надежды Луговской: «Когда мы были здесь в прошлое воскресенье, было такое впечатление, как будто ремонт только начинается – все в бетоне, цементе, серые стены и никакого оборудования. Сегодня увидели, что проведена большая работа. Я, честно говоря, сама удивлена, что они успели привести в порядок здание, установить оборудование.

В ходе проверки готовности учреждения мы, в первую очередь, будем обращать внимание на пищеблок, на его соответствие всем требованиям. Нам осталось проверить вентиляционную систему, мы должны составить акт проверки ее эффективности. Школе нужно установить дополнительные умывальники для младшего звена, завершить ремонт санузлов и замену окон. В воскресенье наш специалист — начальник территориального отдела Роспотребнадзора в г. Шумерле все проверит, досмотрит и даст свое резюме – можно работать или нет. Если нарушений санитарных правил нет, школа должна открыться».