Исполняющий обязанности Чувашии Олег Николаев заработал высокий уровень поддержки среди населения, а также сумел выстроить эффективное взаимодействие с элитами, считает политконсультант Артем Акопян.

Он отметил, что «штаб общественного наблюдения за выборами в Чувашии и Единый информационный центр действительно вдохновлены инициативами президента России Владимира Путина по повышению прозрачности выборов, созданию нескольких уровней общественного наблюдения». К сожалению, не все главы регионов поддерживают этот тренд, и Чувашия была одной из таких республик, напомнил эксперт. «Это был заповедник административного ресурса. Система работала довольно авторитарно — от решения главы все зависело. Он выстраивал довольно жесткую вертикаль и чинопочитание. История с прыганием за ключами — как раз в этой логике. Глава уже в космосе жил», — считает Акопян.

По его мнению, Олег Николаев, напротив, отвечает запросу на открытость и демократичность. Поэтому он активно привлекает общественные организации к наблюдению за выборами. «Стоит признать, что на региональном уровне таких инициатив единицы — большинство губернаторов не решаются на организацию больших информационных площадок. Олег Николаев в этом смысле передовик», — подчеркнул Акопян.

Эксперт также напомнил, что лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов был сторонником бывшего главы республики. «Он с ним в паре играл, подыгрывал и никакой оппозиционной деятельности не вел. Его интересовали собственные избрания в Госдуму, поэтому он был абсолютно лоялен к власти. Сейчас он понял, что прежние времена кончились, а новый глава не намерен заводить с ним близких отношений, поэтому Шурчанов и стал неожиданно оппозиционером. То есть республиканский коммунист находится в оппозиции. А городской больше отражает мнение населения, которое прекрасно видит, что новый глава меняет жизнь в регионе в лучшую сторону», — считает Акопян.

Он убежден, что Николаев безотносительно прошлых заслуг или промахов формирует команду, а на выборах создает условия для равных возможностей. «Некоторые губернаторы решают, что они пойдут именно самовыдвиженцами, когда не хотят привязываться к определенной партии, и предлагают другим партиям их поддержать. Такое есть, но редко. В каждый сезон встречается пара-тройка таких губернаторов. Например, Николаев идет самовыдвиженцем, потому что хочет заручиться широкой поддержкой, чтобы его могли поддержать все силы», — отметил эксперт.

Источник: m.rosbalt.ru.