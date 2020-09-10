Сегодня в Шумерлинский ММЦ за пациентом прилетал санитарный вертолет!

Редакция тут же связалась с заведующим анестезиолого-реанимационным отделением Павлом Ижелеевым: «Да, действительно, ночью к нам поступила пациентка 1961 года рождения с кровоизлиянием в мозг. Бригадой наших врачей, медсестер и санитаров ей была оказана квалифицированная помощь. После стабилизации состояния было приято решение прибегнуть к экстренной помощи санавиации и направить женщину для дальнейшего лечения в столицу. Без проблем вертолет приземлился на новой асфальтированной автостоянке нашего учреждения. Эффективность санитарной авиации трудно переоценить: мобильно, удобно, быстро. Без сомнения, она спасет не одну жизнь!»



