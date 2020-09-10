Лев Рафинов, глава администрации Шумерлинского района:

«6 сентября временно исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев находился с рабочим визитом в Шумерле. Актив Шумерлинского района, в частности, мы с главой района, главы сельских поселений и депутаты имели возможность с ним пообщаться и за небольшой промежуток времени успели обсудить ряд актуальных вопросов.

Хочу сказать, что за тот период, в течение которого Олег Николаев находится в должности врио Главы республики, мы увидели и реально почувствовали целенаправленную работу по развитию региона, в том числе и муниципалитетов. Особенно радует, что большое внимание уделяется развитию сельских территорий. Об этом свидетельствуют принятые на сегодняшний день решения.

В 2021 году почти в два раза будут увеличены дотации сельским поселениям — это один из положительных моментов. В числе других – поддержка программы инициативного бюджетирования. Нужно отметить, что в феврале-марте дополнительно были выделены средства на поддержку данной программы, благодаря чему мы сегодня в Шумерлинском районе реализовываем 73 проекта, которые позволят разрешить многие вопросы, накопившиеся у сельчан годами.

Еще один важный момент — поддержка сельских жителей, имеющих в личном подсобном хозяйстве дойных коров. Как известно, в летнее время цены на молоко падают и для сельчан это очень ощутимо. А сегодня они почувствовали, что государство обращает внимание и на это.

Все эти моменты, на которых я остановился, вселяют надежду, что врио Главы Чувашии и дальше будет вникать во все проблемные вопросы, которые имеются на территории республики. Благодаря его действиям уже выработана стратегия развития региона в виде Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы. В данную программу включены и проекты, касающиеся развития Шумерлинского района. Они поддержаны, и мы будем дальше работать по их реализации».