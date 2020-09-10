За выборами в Чувашии можно будет следить в прямом эфире

Прямые трансляции о ходе выборов Главы Чувашии и депутатов в местные заксобрания из Единого информационного центра будут вести средства массовой информации. В прямом эфире планируется подключить ТВ и диджитал ресурсы. Ссылки на трансляции будут опубликованы позднее.

В этом году информационная открытость на выборах в Чувашии достигнет максимально высокого уровня. Из студии каждый час в эфир будут выходить федеральные эксперты-политологи, представители Центризбиркома Чувашии, республиканского Управления Роспотребнадзора, МВД по Чувашской Республике, общественные наблюдатели и другие эксперты.

Журналисты расскажут жителям Чувашии максимально полную, объективную и достоверную информацию о ходе голосования и его результатах, о работе избирательных комиссий и недавно созданного Штаба общественных наблюдателей.

Напомним, в Чувашии выборы Главы республики и депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут 11-13 сентября. Единый информационный центр будет работать 11 и 12 сентября с 8:00 до 22:00 по специальному графику, а с 8:00 13 сентября перейдет на непрерывный режим до 10:00 утра 14 сентября.

Источник: чувашинформ.рф.