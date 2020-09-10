В Чувашии создадут «доску позора» недобросовестных подрядчиков

Такое решение врио Главы Чувашии Олег Николаев озвучил 10 сентября на совещании по благоустройству улиц, дворовых территорий в муниципалитетах республики. В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие главы администраций муниципальных районов и городских округов.

Муниципалитеты совместно с главным архитектором республики разработали и согласовали 340 проектов, которые получили положительное заключение экспертизы. Однако, на сегодняшний день благоустройство завершено лишь на 103 объектах. В отстающих оказались Цивильский, Яльчикский и Красночетайский районы.

Отметим, что в 2020 году по инициативе Олега Николаева Чувашской Республике на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета выделено 362,3 млн рублей. По состоянию на 9 сентября освоено всего 47,6 млн рублей, из них 47,3 млн. рублей – это федеральные деньги. Участники совещания называют среди причин сложившейся ситуации как объективные, так и субъективные факторы. Например, они сетуют на недобросовестную работу подрядчиков, которые не выполняют взятые на себя обязательства.

«Необходимо составить список тех предприятий, которые в ходе кампании этого года проявили себя как недобросовестные подрядчики. Этот список должен быть практически «доской позора», чтобы население максимально было оповещено, где и по каким объектам, какие подрядчики у нас нерадиво работают, не справляются с благоустройством дворовых территорий и общественных пространств в рамках государственного задания с тем, чтобы люди знали своих «героев», — подчеркнул Олег Николаев.

В ближайшее время реестр недобросовестных подрядчиков будет размещен в свободном доступе.

Источник: чувашинформ.рф.