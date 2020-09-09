Штаб общественного наблюдения за выборами провел обучение наблюдателей в Чебоксарах

Штаб общественного наблюдения за выборами (ШОН) по всей республике проводит обучение наблюдателей, которые будут контролировать избирательный процесс 11-13 сентября. Одно из мероприятий прошло в Чебоксарах, в Московском районе. Люди проявили высокий интерес к участию в выборах в качестве наблюдателей. Аналогичное обучение также прошло в Ленинском и Калининском районах города.

Цель этих мероприятий – подробно разъяснить наблюдателям их права и обязанности, а также порядок проведения контрольных процедур на каждом избирательном участке. Каждый наблюдатель для работы получит направление на избирательный участок, бэйдж и памятку, в которой будут прописаны все аспекты, связанные с регламентом и взаимодействием наблюдателей и других участников процесса голосования.

Обучение вели специалисты Штаба общественного наблюдения и его руководитель Дмитрий Донсков. Организаторы мероприятия проинформировали собравшихся, как нужно контролировать ход голосования, как действовать при обнаружении возможных нарушений, как правильно их фиксировать и передавать информацию в Штаб.

Прозвучала информация, что все три дня голосования на территории Чувашии будет работать мобильная группа оперативного реагирования. В ее состав войдут члены республиканской Общественной палаты, Общественного совета каждого муниципального образования и адвокаты. В случае необходимости адвокаты смогут оказать наблюдателям профессиональную юридическую поддержку.

Как сказал руководитель Штаба Дмитрий Донсков, основная задача наблюдателей – обеспечить максимальную прозрачность и объективность выборов. «Никаких искажений в работе избирательных комиссий быть не должно. В этом наша главная цель и предназначение», — подчеркнул он.

«Сегодня здесь мы продолжаем обучение нашего корпуса наблюдателей. Напомню, в Чувашии 1156 участков, на которых будет работать более 2 тысяч наблюдателей. В Чебоксарах находится 194 избирательных участка. В городе создан свой Территориальный штаб общественного наблюдения. В Московском районе Чебоксар у нас 75 УИКов. На них будет присутствовать порядка 150 наблюдателей. Я уверен, такое масштабное наблюдение осуществляется в Чувашии впервые. Это положительное явление в жизни республики», — отметил Донсков.

Напомним, ШОН образован на базе Общественной палаты 18 августа текущего года. Ранее, 14 августа, с инициативой создания подобного штаба выступил исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев.

В состав ШОН вошли порядка 20 некоммерческих организаций республики, а также представители политических партий и кандидатов на пост Главы. Все они подписали с ШОН и Общественной палатой Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за проведением выборов 13 сентября 2020 года.

Источник: чувашинформ.рф.