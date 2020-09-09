Чувашия и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизации

9 сентября в Доме Правительства состоялась встреча врио Главы Чувашии Олега Николаева и вице-президента, председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петра Колтыпина.

В ходе общения стороны обсудили текущие направления совместной деятельности и договорились развивать взаимовыгодное деловое партнерство.

На встрече было подписано соглашение, в рамках которого стороны намерены сотрудничать по внедрению и развитию на территории Чувашской Республики новых цифровых технологий в приоритетных сферах экономики, в социальной сфере и государственном управлении.

Как отметил Петр Колтыпин, Сбербанк уже более десяти лет вкладывается в вопросы цифровизации, и на сегодняшний день обладает рядом преимуществ, которые позволяют оптимизировать затраты, увеличить скорость и улучшить качество сервиса. При этом ведущий банк страны готов делиться своим опытом.

«Мы видим большой потенциал в развитии совместных с Правительством республики проектов. И нам приятно, что регион отзывается на наши предложения. Проекты касаются цифровизации разных отраслей, развития образовательных проектов, поддержки сферы здравоохранения и, конечно, инфраструктуры и благоустройства региона», – отметил вице-президент ПАО Сбербанк.

По его словам, уже сегодня в семи больницах Чувашской Республики реализуется пилотный проект по цифровизации рабочих мест медиков. С его помощью планируют сэкономить время лечебного персонала на заполнение медицинской документации. Новое программное обеспечение, разработанное дочерней компанией Сбербанка, позволяет в режиме реального времени распознавать надиктованный медицинским работником текст и автоматически переносить его в выбранное поле протокола, текстового документа или браузера.

Кроме того, в этом году в 10 школах Чувашской Республики будет запущен сервис «Школьная цифровая платформа», разработанный благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Она содержит цифровой контент по всем предметам школьной программы с 5-го по 9-й класс и позволяет учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули. В следующем году проект планируют развернуть во всех школах республики.

«Чувашская Республика и Сбербанк имеют достаточно долгосрочные отношения практически во всех отраслях. Это и финансирование крупных инвестиционных проектов, и участие в различного рода программах. На сегодняшний день наши совместные планы касаются более глобальных задач, которые стоят перед государством. Это, прежде всего, цифровизация всех сфер жизни. По этому направлению Сбербанк имеет хорошие практики, и Чувашия заинтересована в их внедрении на территории республики», – заключил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики