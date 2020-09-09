Чувашия заняла 1 место в экологическом рейтинге Поволжья

Чувашия удерживает позиции в национальном экологическом рейтинге регионов РФ – сообщает пресс-служба Минприроды республики. По итогам лета 2020 года рейтинг составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

Чувашия по ПФО заняла 1 место, во всероссийском рейтинге республика – седьмая. Ранее, по итогам весны 2020 года, республика находилась также на 7 месте по стране.

Национальный экологический рейтинг отражает актуальное состояние экологии в российских регионах. В основу расчетов берутся данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах¸ учитываются состояние воздуха, воды, выбросы промышленных предприятий, природоохранная работа в регионе, деятельность экологических активистов.

У Чувашской Республики хорошие позиции по всем этим направлениям. Поэтому регион считается самым экологически чистым в Поволжье.

Мы писали о том, что даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией¸ в республике не прекращали высаживать деревья, изменился лишь формат мероприятий.

В школах и детских садах республики уделяют внимание экологическому просвещению. Учебные заведения активно участвуют в проекте «Экозабота».

Источник: чувашинформ.рф.