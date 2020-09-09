Олег Николаев поддержал инициативу создания ассоциации организаций общественного питания Чувашии

Идея объединить организации общепита в ассоциацию прозвучала 9 сентября в ходе общения врио Главы Чувашии с представителями сферы торговли и общественного питания республики, которое прошло в центре «Мой бизнес» в Чебоксарах.

«Очень важно, чтобы, с одной стороны, в условиях развития конкурентного рынка вы сами между собой могли договариваться, вырабатывать приемлемые для вас стандарты, а с другой стороны, чтобы органы государственной власти могли опираться на юридическое образование, которое бы брало на себя ответственность и в случае необходимости проводило превентивную работу», — поддержал инициативу бизнес-сообщества Олег Николаев.

Фото: cap.ru

Он также отметил, что отрасль торговли и общественного питания имеет важное значение для стабильного развития региона. В структуре валового регионального продукта Чувашской Республики она составляет 13,8% и занимает второе место после отрасли «Обрабатывающие производства».

«Это именно та составляющая, которая напрямую влияет и на туристическую привлекательность», — объяснил руководитель региона.

Кроме этого, Олег Николаев предложил самым активным представителям отрасли войти в состав Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике и рабочей группы при Высшем экономическом Совете Чувашской Республики для того, чтобы обсуждать и оперативно принимать эффективные решения.

Источник: чувашинформ.рф.