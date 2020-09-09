Муниципалитеты Чувашии получат дополнительную помощь в 1 млрд рублей

9 сентября врио Главы Чувашии Олег Николаев провел очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики. В ходе заседания принят ряд документов, направленных на поддержку сельских территорий и жителей села.

Внесены изменения в государственную программу Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики». Она дополняется проектами по благоустройству и развитию территорий населенных пунктов. Это стало возможным благодаря дополнительной финансовой поддержке из регионального бюджета.

По результатам конкурса был отобран 1861 проект на общую сумму 300 млн. рублей для реализации в 2020 году за счет средств республиканского бюджета. В настоящее время работы завершены по 325 объектам.

На заседании Кабинета Министров внесли изменения в правила предоставления выплат из республиканского бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным кредитам в рамках сельской ипотеки. Расширен перечень получателей, которым предоставляется поддержка в виде снижения процентной ставки до 0.5 годовых. Документом предусматривается возможность предоставления таких выплат муниципальным служащим районов, в том числе поселений.

Олег Николаев особо отметил важность включения глав сельских поселений в категорию получателей дополнительной поддержки по сельской ипотеке. «Главы сельских поселений несут важную миссию, делают большую работу, максимально приближены к людям. Их надо как можно больше поощрять, чаще вспоминать о них», — сказал он.

Напомним, из республиканской казны уже возмещается часть затрат на уплату процентов по жилищным кредитам семьям, имеющим 3 более детей – до 0,1%, работникам сферы АПК и организаций, осуществляющих ветеринарную деятельность – до 0,5%, сферы потребительской сельхозкооперации – до 1% и т.д.

Также на заседании Кабинета Министров внесли также изменения в государственную программу Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики». Экономию бюджетных ассигнований по расходам на обслуживание госдолга региона в размере 350 млн рублей перенаправят на субсидии муниципалитетам на содержание муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта.

«В текущем году значительный объем средств выделен муниципалитетам на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. Однако по ходу проведения капремонта возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе в части благоустройства. Было много обращений. В связи с этим мы проанализировали возможности бюджета, и предлагаем экономию средств направить муниципалитетам», – пояснил первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков.

Всего же, с учетом ранее выделенных при первом уточнении бюджета 300 млн. рублей на эти цели, а также средств, предоставленных на выпадающие доходы, помощь муниципалитетам составит почти 1 млрд рублей.

Олег Николаев призвал профильных министров взять под контроль оперативность доведения и использования выделенных средств. «Работа по эффективному управлению финансами нам дает возможность уже сейчас поддержать муниципальные образования, чтобы они в полной мере решали насущные вопросы местного значения, – заключил он. – Главное, чтобы каждый вложенный бюджетный рубль в итоге менял ситуацию в важных сферах в лучшую сторону. Притом сегодня, а не завтра».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики