Министр Александр Героев посетил г. Шумерля, Порецкий и Шумерлинский районы

8 сентября министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Героев посетил г. Шумерля, Порецкий и Шумерлинский районы.

В Порецком районе министр встретился с главой администрации и главами сельских поселений, где ответил на вопросы и рассказал о ближайших планах развития отрасли.

Напомним, что в Порецком районе в рамках нацпроекта «Экология» осуществляется строительство II этапа водопровода, которое завершится в 2021 году. В рамках встречи обсуждалась возможность продолжения программы и реализации ещё одного этапа.

В Порецком районе министр также ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов по ул. Мишустина, в которые впоследствии будут переселены жители ветхого и аварийного жилья. Глава местной администрации Евгений Лебедев заверил, что в течение месяца дома будут введены в эксплуатацию.

Также Александр Героев ознакомился с благоустройством дворовой территории д.5 по ул. Крупской.

В Шумерле и Шумерлинском районе министр встретился с главами администраций и ознакомился со строительством жилого дома по ул. Гагарина в с. Юманай, строящегося в рамках переселения граждан из аварийного жилья.

Источник: www.cap.ru.