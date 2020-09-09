Медицинский вертолет доставил первого пациента из Батыревского района в Чебоксары

Первого пациента вертолет санавиации доставил из Батыревской центральной районной больницы в Городскую клиническую больницу №1 в Чебоксарах за 35 минут, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

«Время транспортировки на наземном транспорте составило бы порядка двух часов», — рассказала главный врач Городской клинической больницы №1 Антонина Иванова.

Больному потребовалась экстренная операция, поэтому для транспортировки медики воспользовались услугами санавиации. Медицинский модуль вертолета полностью оснащен для реанимации и интенсивной терапии. Кроме оперативности в подобных случаях важна безопасность транспортировки больного: в вертолете она проходит без усугубления состояния, так как отсутствует тряска.

По словам заместителя главного врача ГКБ №1 по хирургии Андрея Майрукова, на данный момент больного готовят к экстренной операции и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что буквально вчера вертолет для экстренных вылетов медиков прибыл в столицу Чувашии. Сегодня экипаж и медицинские работники уже несут дежурство по оказанию экстренной медпомощи жителям Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.