ЕГЭ по иностранному языку не станет обязательным



Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России одобрил проект изменений во ФГОС, исключающий иностранный язык из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году.

— Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования. За внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов, — рассказал заместитель министра просвещения Виктор Басюк.

Напомним, согласно существующим школьным стандартам (ФГОС), иностранный язык должен был стать непременным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. Но теперь эту норму отменили решением Совета при Минпросвещения. В его составе — представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных, научных и общественных организаций, объединений работодателей.

В ходе обсуждения члены совета сделали акцент на том, что необходимо систематическое обновление содержания школьного образования, повышении качества обучения, компетентности педагогов по всем предметам, включая иностранный язык, отметив, что комплексная работа в этом направлении будет продолжена.

Проект по отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку был впервые опубликован в июле 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс. В прошлом году партия «Единая Россия» провела на эту тему сотни дискуссионных площадок в каждом из 85 регионов страны. Родители, педагоги, эксперты сошлись во мнении: система образования пока не готова к такому шагу. Однако некоторые эксперты отмечали, что введение этого предмета в список обязательных повысило бы общий уровень преподавания иностранного языка в российских школах.

Источник: rg.ru.