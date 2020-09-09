09 Сен

ЕГЭ по иностранному языку не станет обязательным


Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России одобрил проект изменений во ФГОС, исключающий иностранный язык из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году.

— Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект в том числе поддержала Российская академия образования. За внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов, — рассказал заместитель министра просвещения Виктор Басюк. 

Напомним, согласно существующим школьным стандартам (ФГОС), иностранный язык должен был стать непременным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. Но теперь эту норму отменили решением Совета при Минпросвещения. В его составе — представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, образовательных, научных и общественных организаций, объединений работодателей.

В ходе обсуждения члены совета сделали акцент на том, что необходимо систематическое обновление содержания школьного образования, повышении качества обучения, компетентности педагогов по всем предметам, включая иностранный язык, отметив, что комплексная работа в этом направлении будет продолжена.

Проект по отмене обязательного ЕГЭ по иностранному языку был впервые опубликован в июле 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс. В прошлом году партия «Единая Россия» провела на эту тему сотни дискуссионных площадок в каждом из 85 регионов страны. Родители, педагоги, эксперты сошлись во мнении: система образования пока не готова к такому шагу. Однако некоторые эксперты отмечали, что введение этого предмета в список обязательных повысило бы общий уровень преподавания иностранного языка в российских школах.

Источник: rg.ru.

Автор записи: anna

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