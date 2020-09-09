В ходе визита в Шумерлю в День города Олег Николаев посетил Детскую школу искусств № 1

Своими впечатлениями с газетой поделилась директор учреждения Ольга Суркова:

«От встречи с врио Главы Чувашской Республики Олегом Алексеевичем Николаевым остались самые положительные эмоции и, главное, уверенность в дальнейшем развитии Детской школы искусств как первой ступени трехуровневой системы художественного образования.

В ходе визита к нам Олег Алексеевич с интересом знакомился с итогом капитального ремонта здания школы. Результат на лицо – обновлены как экстерьер, так и интерьер ДШИ. Классы дополнились современным оборудованием (интерактивными досками, ноутбуками проектором, мольбертами, мольбертами-треногами для пленэра, планшетами), музыкальными инструментами (роялем, пианино, гитарами классическими, домрами, аккордеоном, синтезатором).

Коллектив школы продемонстрировал почётным гостям работу школы по трем направлениям: музыкальному, изобразительному и театральному.

Высоко оценив работу нашего коллектива, Олег Алексеевич предложил школе вместе с другими ведущими образовательными учреждениями в области культуры включиться в работу по перспективному развитию сети школ искусств республики. Так же он нацелил коллектив на дальнейшее развитие творческого потенциала обучающихся через сотрудничество и взаимодействие с Центром выявления и поддержки одаренных детей Центра внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии по методике «Сириус».