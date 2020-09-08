9 сентября Минтруда Чувашии проведет прямую линию «Помощь малоимущим в рамках социального контракта»

Что такое социальный контракт? Кто может его заключать с государством и зачем? Об этом расскажут заместитель министра труда Чувашской Республики Алина Кузнецова и руководитель отдела социальных выплат Алексей Григорьев. Прямая линия на тему «Помощь малоимущим в рамках социального контракта» состоится 9 сентября в 11:00 в группе «Чувашия без паники» в социальной сети в «Вконтакте».

Жители Чувашии могут задать свои вопросы как во время трансляции, так и написать их заранее до эфира в комментариях под постом https://vk.com/bezpaniki21?w=wall-181162659_20678.

Как сообщает Минтруда Чувашии, помощь в рамках социального контракта может быть оказана малоимущим гражданам по следующим направлениям:

оказание помощи по поиску работы;

оказание помощи по прохождению профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;

осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Источник: чувашинформ.рф.