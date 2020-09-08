Санитарная авиация в Чувашии заработает уже в этом году

Вертолет для экстренных вылетов медиков в скором времени начнет нести свое дежурство в режиме 24/7. Пока он находится на стоянке в Чебоксарском аэропорту.

Планируется, что в 2020—2022 годах санитарная авиация в Чувашии будет работать на базе медицинских учреждений в двух городах и четырех районах республики: Чебоксары, Канаш, Алатырский, Шумерлинский, Батыревский и Ядринский районы. С 2023 года количество вертолетных площадок санавиации долнжо увеличиться до девяти.

В 2020 году выполнением авиа-транспортировки больных для оказания скорой медицинской помощи будет заниматься АО «Русские вертолетные системы». По договору подрядчик обслуживает Чувашскую Республику на сумму 25 млн рублей. Это около 108 летных часов до конца года.

С момента вызова вертолет должен вылететь к пациенту в течение 30 минут (60 минут в зимнее время). Кроме лежачего места для больных в салоне вертолета должно быть не менее двух мест для медработников и сопровождающих лиц.

Источник: чувашинформ.рф.