Олег Николаев взял на контроль организацию работы по патриотическому воспитанию в республике

Сделать работу по патриотическому воспитанию молодежи в Чувашской Республике системной врио Главы Чувашии Олег Николаев предложил на круглом столе, который состоялся 8 сентября в Чебоксарской объединенной технической школе ДОСААФ России. Руководитель региона сказал о необходимости синхронизировать имеющиеся наработки с процессом обучения в школах.

Сегодня учебные сборы для старшеклассников, патриотические мероприятия и акции юнармейцев носят несистемный характер, а занятия по основам военной подготовки проводятся не во всех школах.

По словам Олега Николаева, «необходимо серьезно подумать» над взаимодействием ДОСААФ, Минобразования Чувашии, кадетского движения республики и других общественных организаций, занимающихся формированием патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.

Для этого, прежде всего, необходимо объединить и скоординировать работу всех организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой граждан, создав Единый центр патриотического воспитания в Чувашской Республике. Соответствующую работу уже начали в республиканском Минобразования.

Кроме того, Олег Николаев поддержал идею ввести единую картотеку воспитанников ДОСААФ. Так информация будет напрямую поступать в военкоматы, когда молодые люди после учебы будут проходить военную службу.

Источник: чувашинформ.рф