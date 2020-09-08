В Янтиково решат «историческую» проблему

8 сентября Олег Николаев побывал с рабочей поездкой в Янтиковском районе республики. Врио Главы Чувашии оценил, как в селе Янтиково идет строительство станции биологической очистки сточных вод. По контракту объект должен быть сдан 30 сентября. Однако, выяснилось, что сроки сдвигаются.

Как рассказал представитель субподрядной организации, задержка произошла из-за того, что генподрядчик запаздывает по поставке оборудования. Он также отметил, что проект станции биологической очистки сточных вод разрабатывался еще несколько лет назад, причем с некоторыми ошибками.

Олег Николаев назвал срыв сроков ввода в эксплуатацию очередным явлением халатности. Он поручил Минстрою Чувашии в кратчайшие сроки сделать глубокий анализ ситуации со станцией БОС в с. Янтиково.

«По итогам анализа выработаем решение. Объект надо достроить в кратчайшие сроки. Поскольку проблема очистных — эта «историческая» проблема. Мы в ближайшее время найдем решение и максимум в течение полутора-двух месяцев достроим и введем объект в эксплуатацию», — сказал он.

Напомним, что стоимость строительства важного для местных жителей объекта производительностью 500 м3 в сутки оценивается в 50 млн рублей, из которых 95% профинансировано из республиканской «казны».

Источник: чувашинформ.рф.