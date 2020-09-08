В Минтруде предложили сделать выходным 31 декабря 2021 года

Последний день 2021 года может стать выходным, а новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 10 января. Это предусматривает проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», — сообщили в ведомстве.

При таком раскладе в 2021 году россияне будут отдыхать по следующего графику: с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; 12 по 14 июня; 4 по 7 ноября; 31 декабря.

Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, отметили в Минтруде.

Последний день 2021 года может стать выходным, а новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 10 января. Это предусматривает проект постановления правительства, подготовленный Минтрудом.

«Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля», — сообщили в ведомстве.В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленную работу

При таком раскладе в 2021 году россияне будут отдыхать по следующего графику: с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; 12 по 14 июня; 4 по 7 ноября; 31 декабря.

Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, отметили в Минтруде.

Ранее в ведомстве сообщали о невозможности сделать выходным 31 декабря 2020 года.

Источник: rg.ru.