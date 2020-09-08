Своими впечатлениями с газетой поделился тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ г. Шумерли Алексей Селезнев:

«С Олегом Алексеевичем Николаевым мы знакомы с 2018 года, тогда он как депутат Государственной Думы приезжал в Шумерлю на турнир памяти В. Кутырева, вручал призы юным футболистам. Потом он существенно помог нашей команде выехать на игры в Барселону, в частности, для 20 человек оплатил проживание в гостинице. Напомню, тогда наша команда «ДЮСШ – наследники Динамо» обыграла испанских сверстников из команды «Атлетик», а несколькими днями ранее стала бронзовым призером Международного детского футбольного турнира во Франции.

Я давно убедился — Олег Алексеевич слов на ветер не бросает. Осенью того же года он приехал к нам вместе с легендарным Валерием Газзаевым, который провел с нашими воспитанниками мастер-классы. Эта вторая встреча еще более укрепила взаимопонимание между нами.

Посетив стадион в День города, врио главы республики отметил высокую конкурентность шумерлинских футболистов, пожелал нашим взрослым спортсменам выйти на российский уровень, что, собственно, мы и планируем – в следующем сезоне примем участие в Чемпионате России.

Олег Алексеевич всячески поддерживает строительство в Шумерле крытого футбольного манежа. Место строительства определено, проект готов, в настоящее время он находится на экспертизе. Надеемся, что в следующем году при поддержке руководства республики наши мечты будут воплощены в жизнь».

Записала Ольга Дмитриева.