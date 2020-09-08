Всероссийская федерация школьного спорта планирует проводить мастер-классы для специалистов Чувашии

Всероссийская федерация школьного спорта планирует оказывать помощь Чувашии развитие школьного и студенческого спорта. Федерация предлагает проводить мастер-классы специалистам для работы со школьниками и участвовать в их профессиональной подготовке. Об этом 7 сентября договорились врио Главы Чувашии Олег Николаев и президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина.

Рабочая встреча прошла в Москве. Ее результатом стало подписание соглашения о взаимодействии между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Всероссийская федерация школьного спорта».

«Документ подписан, теперь начинается работа. Эти программы не требуют какого-то большого финансового внимания, но они требуют человеческого участия. Мы работаем с детьми, наша задача – создать условия и возможности для их регулярных тренировок, для интересных встреч и соревнований», — прокомментировала подписание соглашения Ирина Роднина.

На встрече Олег Николаев и Ирина Роднина обсудили участие республики в проектах строительства крытых ФОКов и уличных стадионов. Например, в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» Чувашская Республика на следующий год планирует построить три физкультурно-оздоровительных комплекса: в городе Цивильске, в селах Новое Котяково и Шыгырдан Батыревского района.

Олег Николаев отметил, что участие в проекте «Детский спорт» особенно актуально для Чувашии, так как есть возможность создавать инфраструктуру для занятий массовым спортом в сельской местности, где на данный момент проживает около 40% населения республики.

Источник: чувашинформ.рф.