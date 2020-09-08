«Валдай 45Р»: меньше часа по Волге от Чебоксар до Мариинского Посада

На скоростном судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» речная дорога от столицы Чувашии до г. Мариинский Посад занимает меньше на часа. В этом убедился врио Главы Чувашии Олег Николаев, который 8 сентября вместе с членами республиканского Правительства и представителями СМИ совершил пробную рабочую поездку на речном трамвае.

Отечественная новинка разработана Центральным конструкторским бюро им. Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде. Судно рассчитано на 45 пассажиров и способно развивать скорость до 65 км/ч.

Чувашия планирует купить пока одно высокоскоростное судно. Первый «Валдай 45Р» будет перевозить местных жителей, а также использоваться в туристическом бизнесе.

«Планируем на следующий год приобрести одно такое судно, чтобы наладить туристические маршруты по направлениям Мариинский Посад и Козловка. В зависимости от того, какая будет востребованность, будем парк подобного рода техники развивать», – рассказал журналистам Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.