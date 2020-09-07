Чувашия и Минспорт России готовы вместе работать над задачами, обозначенными Президентом страны

Статус самого спортивного региона в Российской Федерации был присвоен Чувашии несколько лет назад. Регион на достигнутом не останавливается и стремится вовлекать в массовые занятия физкультурой и спортом все больше жителей республики. В частности, этому поспособствует подписанное 7 сентября в Москве соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, которое делает Чувашию и Минспорт России партнерами в достижении обозначенных Президентом страны задач. Подписи под документом поставили врио Главы Чувашии Олег Николаев и Министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Олег Матыцин отметил уже имеющееся отлаженное сотрудничество в развитии спорта между федеральным спортивным ведомством и республикой. Он выразил уверенность, что подписанное сегодня соглашение продолжит конструктивную работу в этом направлении.

«Это будет включать в себя строительство спортивной инфраструктуры, подготовку кадров, реализацию национального проекта«Спорт – норма жизни» и программ развития физической культуры и спорта, как массового его аспекта, так и подготовки для членов сборных команд. И очень надеюсь, что подписанное соглашение станет реальной программой наших совместных действий», — прокомментировал событие Министр спорта России.

Олег Матыцин и Олег Николаев обсудили вопросы реализации в Чувашской Республике ряда крупных инфраструктурных объектов. В том числе, реконструкцию стадиона «Волга», который должен стать центром адаптивного спорта региона, строительство футбольного манежа при Спортивной школе по футболу в Чебоксарах и крытого физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном для АУ ЧР «Физкультурно-оздоровительный центр «Росинка». Это позволит организовать работу центра в круглогодичном режиме.

«Мы сейчас серьезно инвентаризировали все, что сейчас имеем. Поставили себе более амбициозные задачи по развитию инфраструктуры для массового спорта, а через это – и развитие спорта высших достижений, и, конечно же, достижение показателей по вовлеченности в здоровый образ жизни всего населения Чувашской Республики, на которые нас ориентирует Президент страны. В этой серьезной системной работе нужна и важна поддержка федерального министерства», — сказал Олег Николаев и добавил, что помимо ключевых моментов по реализации масштабных проектов, в соглашении продумана работа над обеспечением кадрами для развития спорта в Чувашской Республике.

Источник: чувашинформ.рф.