Скандинавская ходьба по-шумерлински!

Многие замечали, наверное, в парке или на природе группу широко шагающих друг за другом зрелых граждан, перебирающих лыжными палками? Как раз благодаря этой сценке россияне думают, что скандинавская ходьба – для пенсионеров. А ведь в других странах в процесс втянут намного больший процент населения, в том числе молодежь. В Финляндии же с конца девяностых этим видом спорта занимается каждый третий!

Скандинавская ходьба — это отличный способ поддержания здоровья, который идеально подойдет практически всем людям в независимости от возраста, пола и физического состояния.

Во время ходьбы со скандинавскими палками задействуется 90% всех мышц, поэтому такие нагрузки очень эффективны. К тому же из-за низкого риска травмирования во время тренировок скандинавская ходьба считается наиболее безопасным видом физической активности.

Все, что вам нужно, чтобы начать заниматься ходьбой — это удобные кроссовки и скандинавские палки. И, конечно же, желание!

Весной среди энтузиасток здорового жизни в Шумерле возникло желание не просто пройти с палочками по лесу, но и сделать приятное лесу: собрать брошенный нерадивыми горожанами мусор. Сказано – сделано. Теперь каждый раз, собираясь на прогулку женщины не только энергично машут руками, но и делают наклоны – собирают попадающийся по дороге мусор. Но он, как грибы – вырастает вновь, тогда было решено изготовить информационные аншлаги (их помог изготовить один местный предприниматель). Теперь по дороге можно встретить на деревьях призывающие к чистоте надписи.

Источник: gshum.cap.ru.