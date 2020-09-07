Представители партий и НКО Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве по наблюдению за выборами

В Общественной палате Чувашской Республики сегодня, 7 сентября, состоялось очередное подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за проведением выборов в сентябре 2020 года. Данное соглашение призвано объединить все заинтересованные стороны и Штаб общественного наблюдения за выборами (ШОН) для максимально честного и открытого проведения избирательного процесса на территории Чувашской Республики.

Документ о сотрудничестве и взаимодействии подписали представители политических партий, кандидаты на должность Главы Чувашской Республики и шесть некоммерческих организаций (НКО).

Так, свои подписи под соглашением от партий поставили представитель Чувашского регионального отделения политической партии «Патриоты России», кандидат на должность Главы Чувашской Республики Сергей Матвеев, а также представитель Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», кандидат на должность Главы Чувашской Республики Николай Степанов. Кроме этого, документ подписали представитель кандидата на должность Главы Чувашии Олега Николаева Наталия Партасова, руководитель ШОН Дмитрий Донсков и председатель Общественной палаты Алексей Судленков.

От НКО соглашение подписали Межнациональная общественная организация «Чувашский национальный конгресс», Общественная организация «Федерация бокса Чувашской Республики», Чувашская республиканская общественная организация по формированию гражданского общества «Союз активной молодежи», Чувашское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», Адвокатская контора Чувашии, Общественная организация «Союз юристов Чувашской Республики». Таким образом, с учетом аналогичных документов, оформленных ранее, со Штабом подписали соглашения о сотрудничестве более 20 НКО Республики.

По итогам мероприятия Дмитрий Донсков выразил благодарность всем, кто присоединился к работе Штаба. «Спасибо, что вы откликнулись. Этот год особенный и для страны, и для Чувашии. Уверен, выборы пройдут честно и открыто», — сказал он.

Алексей Судленков также уверен, что выборы пройдут на высоком организационном уровне.

Наталия Партасова сказала, что сегодняшнее подписание придает Штабу статус независимого и прозрачного механизма наблюдения за выборами. «Привлекается большое количество наблюдателей от НКО, партий и кандидатов. Такой единый штаб наблюдателей придаст доверие всему избирательному процессу в Чувашии», — отметила она.

Сергей Матвеев также выразил надежду, что выборы в Чувашии пройдут честно и без нарушений. «Данное соглашение должно помочь контролировать чистоту и законность избирательного процесса», — сказал он.

По словам Николая Степанова, подписание соглашения — это правильно и своевременно. «Подготовка к выборам должна решаться именно на таком уровне, чтобы у людей было как можно меньше сомнений в итогах выборов», — подчеркнул он. По словам Степанова, человек, который изберётся на должность Главы Республики, должен быть прежде всего профессионалом и иметь команду, нацеленную на развитие Чувашии.

Напомним, ШОН образован на базе Общественной палаты 18 августа текущего года. Ранее, 14 августа с инициативой создания подобного штаба выступил временно исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев.

Источник: чувашинформ.рф.