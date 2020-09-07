На Алатырском участке заповедника «Присурский» отмечено присутствие медведя

В конце лета и осенью медведи начинают жировать. Перед зимней спячкой им надо накопить достаточно жира, и тогда можно залечь в берлогу до весны. Еда, еда, еда – главное, что определяет поведение медведя осенью. Медведь всеяден – ягоды, дикие плоды, орехи, желуди, коренья, луковицы… Не гнушается медведь и пищевыми остатками, особенно если год в лесу неурожайный. В поисках пищи медведи бродят везде, могут оказаться на приусадебных участках, в садах, на сельских околицах.



Государственные инспектора отдела охраны заповедника «Присурский» предостерегают грибников – встреча с медведем очень вероятна.

Одна из фотоловушек в южной части заповедной территории зафиксировала медведя, а через 20 минут после него в кадр попала любительница «тихой охоты». А.Ю.Севастьянов сообщил, что за истекшую неделю составлено два протокола на грибников, задержанных на территории заповедника, и еще 5 грибников получили предупреждение. И это не только местные – алатырские, но и проезжающие по трассе жители других районов и городов. Заметим, что медведю будет все равно, из какой географической точки начался путь беспечного грибника.Будьте осторожны!

При встрече с медведем надо четко понимать,

что медведь – это крупный хищный зверь с непредсказуемым поведением.

Ежегодно на территории Алатырского участка отмечаются следы медведя. В 2013 году на территории заповедника видели трех взрослых медведей с одним малышом. В 2017 году фотоловушка «поймала» медведицу с двумя медвежатами.

Для наглядности – две фотографии: слепок следа медведя и след медведя на грунтовой дороге.

Как вести себя при встрече с медведем – несколько советов в этом блоге.

Первоисточник: Заповедник «Присурский»