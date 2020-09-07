В Чувашии в этом году на социально-культурную сферу направлено на 26 % больше средств, чем в прошлом году

7 сентября на еженедельном совещании в Доме Правительства первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков проинформировал, что за январь—август 2020 года консолидированный бюджет Чувашской Республики по доходам исполнен в объеме 46, 018 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 13,7%. Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на 1 сентября 2020 года составили 41,8 млрд рублей.

Республиканский бюджет по доходам исполнен в объеме 43,128 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 19,1%. Расходы республиканской казны на 1 сентября 2020 года составили 37,09 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 25,7%. На социально-культурную сферу направлено 29, 127 млрд. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода предыдущего года на 26 %.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов рассказал, что по предварительной оценке индекс промышленного производства в январе-августе 2020 года к аналогичному периоду прошлого года прогнозируется на уровне 98,6%. За 7 месяцев этот показатель составил 98,5% (по России – 95,8%). Основная причина снижения, как и в целом по стране, связана с внешними неблагоприятными условиями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Производство продукции сельского хозяйства за рассматриваемый период в Чувашии выросло на 3,5% (по России – 3,3%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-июне 2020 года выросла на 5,8% к соответствующему периоду прошлого года и составила 30 тыс. 452 рубля 60 копеек. Реальная заработная плата же по Чувашии выросла на 3,7%, по стране – 2,9%. «По реальной заработной плате мы даже немножко превышаем среднероссийские показатели», — подчеркнул вице-премьер.

За июль заработная плата оценочно составит 30 тыс. 512 рублей, в конце года – 30 тыс. 858 рублей.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов остановился на сезонных полевых работах. По состоянию на 7 сентября завершается уборка зерновых в Яльчикском районе, где убрано 99,5% площади. Они же — лидеры по намолоту зерна.

«В целом по республике урожайность текущего года – рекордная за всю историю агропромышленного комплекса Чувашской Республики» — констатировал Сергей Артамонов.

Благодаря хорошей подготовке к уборочным работам, благоприятным погодным условиям и технической модернизации темп жатвы значительно опережает показатель прошлого года. Сейчас аграриям Чувашии доступны 5 механизмов господдержки на обновление парка сельхозтехники. Так по предложению врио Главы Чувашии Олега Николаева принято решение о субсидировании 40% фактических затрат на приобретение техники отечественного производства, а также произведенной в странах Таможенного союза, может также субсидироваться техника, приобретенная в лизинг.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики