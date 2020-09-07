В ходе визита Олега Николаева в Шумерлю состоялся диалог с активом города и района

6 сентября Шумерлю посетил временно исполняющий обязанности Главы Чувашии Олег Николаев. Его визит был приурочен к празднованию 104-летия Шумерли, однако руководитель региона успел пообщаться не только с активом города, но и с руководством района, с главами сельских поселений. Своими впечатлениями от диалога с врио Главы республики поделилась глава Магаринского сельского поселения Людмила Даниловна Егорова:

«В ходе визита Олега Николаева в Шумерлю у нас состоялся конструктивный разговор по вопросам освоения сельскими поселениями 100 тыс. рублей, выделенных каждому населенному пункту в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии. Наряду с другими главами сельских поселений, я поделилась с врио Главы республики о том, что было сделано и еще делается непосредственно в нашем поселении: в пяти населенных пунктах — Саланчике, Верхнем Магарине, Нижнем Магарине, Автобусе и Комаре — мы отремонтировали уличное освещение, в поселке Триер и деревне Егоркино практически завершилось благоустройство родников, близится к концу обустройство переходов через реку Саланку в Полярной Звезде и Петропавловске, а также пешеходного перехода к кладбищу деревни Егоркино.

В ходе беседы я отметила для себя непринужденную и легкую манеру общения Олега Николаева, который искренне интересовался вопросами развития села. Думаю, республике нужен именно такой руководитель — близкий к народу и с развернутым планом действий, таким, как Комплексная программа социально-экономического развития республики».

Записала Т. Александрова.