Олег Николаев посетил Детскую школу искусств № 1 и детско-юношескую спортивную школу Шумерли

Свой визит в Шумерлю в рамках Дня города врио главы республики Олег Николаев продолжил посещением Детской школы искусств № 1. В новый учебный год учреждение вошло после завершения капитального ремонта.

Сегодня школа – это творческая площадка для развития и поддержки одаренных детей. На протяжении последних лет она считается одним из лучших учебных заведений республики. Учащиеся постоянно добиваются высоких результатов в творческих конкурсах и выставках не только регионального, но и всероссийского уровней. Выпускники школы ежегодно поступают в высшие и средние учебные заведения музыкального и художественного профилей.

В 2019—2020 годах в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Чувашской Республике» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт ДШИ № 1 из республиканского и местного бюджетов было выделено порядка 18 млн рублей. В учреждении полностью обновился интерьер практически всех помещений, коридоров, фойе, заменены окна, двери, потолки, обновлен фасад здания, заменена входная группа, приобретены акустический рояль, аккордеон, пианино, мольберты, две интерактивные доски для обучения теоретическим дисциплинам.

Приезда высоких гостей здесь ожидали. На площадке у входа обучающиеся художественного отделения у мольбертов выстроили мизансцену, в фойе в исполнении дуэта аккордеонистов в составе преподавателя С. В. Струковой и воспитанницы школы прозвучали чувашские наигрыши.

Директор О. В. Суркова не без гордости провела экскурсию по обновленному зданию, обратила внимание врио главы на приобретенное новое оборудование, мебель и музыкальные инструменты.

В кабинете сольфеджио вниманию гостей преподаватель И. А. Колот представила фрагмент занятия на современной интерактивной доске. В хоровом классе преподаватель вокала И. В. Сутягина рассказала об успехах своих воспитанников, а дуэт мальчиков поприветствовал гостей исполнением песни «Веселый ветер».

Одним из трогательных моментов встречи стало вручение Олегу Николаеву воспитанницей художественного отделения Полиной Машиновой своей картины, посвященной строителям Сурского оборонительного рубежа.

Звук нового акустического рояля – гордости школы – прозвучал для гостей со сцены актового зала. Преподаватель Е. А. Долгова в дуэте с воспитанницей исполнили мелодичный вальс.

Врио главы республики выразил благодарность руководству ДШИ за качество преподавания, отметил высокий уровень обучающихся и пожелал коллективу дальнейших творческих успехов.

Далее Олег Николаев посетил стадион «Труд» (ДЮСШ). Ранее в рамках укрепления материально-технической базы муниципальных объектов спорта на одном из главных спортивных объектов города был произведен ремонт легкоатлетических дорожек, уличных спортивных тренажеров и спортивного зала.

Олег Николаев ознакомился с качеством ремонтных работ стадиона, пообщался с руководящим и тренерским составом ДЮСШ, поприсутствовал на футбольном матче между командами ШЗСА и КАФ открытого городского чемпионата любительской футбольной лиги.

Врио главы республики отметил высокую конкуренцию шумерлинских спортсменов, в частности футболистов, пожелал тренерам не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем оттачивать мастерство воспитанников.

О. Дмитриева.